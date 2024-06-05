Тимати отреагировал на слухи о возвращении Starbucks в Россию

Рэпер и основатель холдинга Pinskiy&Co Тимати прокомментировал слухи о возвращении американской сети кофеен Starbucks в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время Петербургского международного экономического форума Тимати спросил о том, что он думает о возможном возвращении Starbucks в Россию. В ответ рэпер заявил, что ничего об этом не слышал.

«Я вообще не в курсе их планов. Меня интересуют только текущая компания Stars Сoffee», — заявил он.



После этого Тимати продолжил рассказывать о своей сети кофеен Stars Сoffee, которая открылась на месте ушедшего из России Starbucks. По словам рэпера, за три года его кофейни вышли на допандемийный результат Starbucks с приростом около 5%. При этом Тимати добавил, что не интересуется делами американской компании, потому что «ее нет на рынке».

Ранее Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России.