Тиньков* дал совет сменившему название «Т-Банку»

Олег Тиньков посоветовал «Т-Банку» переименоваться в Z Bank
Недавно «Тинькофф Банк» переименовался в «Т-Банк». Его основатель и экс-владелец Олег Тиньков* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал изменения в организации.
Тиньков* отметил, что рад переименованию принадлежащего когда-то ему банка — теперь организация не ассоциируется с его фамилией.
«Ребята, вот вам моя последняя идея: переименуйтесь в Z Bank, а не Т-Банк», — написал он в социальных сетях.
В «Тинькофф» объяснили, зачем сделали ребрендинг
«Тинькофф Банк» был основан в 2006 году. Когда в 2022 году началась спецоперация на Украине, Олег Тиньков*раскритиковал действия российских властей. После предприниматель продал свою долю в компании бизнесмену Владимиру Потанину и уехал из России. Через какое-то время он отказался от гражданства страны. Экс-владелец организации утверждал, что его якобы заставили пойти на сделку и дали за нее «копейки».
«ТКС Холдинг» заявил о переименовании «Тинькофф Банка» 5 июня 2024 года. Организация заявила, что хочет уйти от старого бренда и перейти на новый этап развития.
Ранее Тиньков* вместе с Аллой Пугачевой и ее супругом посетил выступление рок-группы «ДДТ» на Кипре. Подробнее читайте здесь.
*(признан иноагентом на территории РФ)