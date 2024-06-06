Сбер и РЖД разрабатывают концепцию современного поезда для ВСМ Москва - Петербург

Лаборатория дизайна Сбера и РЖД разрабатывают концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России для ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.

"Для нас большая честь участвовать в настолько масштабном, высокотехнологичном и стратегически значимом для всей страны проекте, как ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Лаборатория дизайна совместно с нашими партнерами РЖД разрабатывает концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России. Реализация этого проекта также открывает новые возможности для инноваций в части цифровизации железнодорожного транспорта и максимального импортозамещения в проекте будут задействованы самые передовые отечественные технологии, которые не только обеспечат безопасность перевозок, но и повысят экологичность транспорта, снизят углеродный след", - сообщил Греф.



Как сообщалось ранее, более 200 высокоскоростных поездов будут задействованы на четырех ВСМ (из Москвы в Минск, в Адлер, в Рязань и в Екатеринбург).

Правительством РФ определены параметры концессионного соглашения о строительстве первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Концессионером станет компания ООО "ВСМ две столицы", концедентом - Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Участниками проекта выступают субъекты РФ, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, ОАО "РЖД", синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО "Лидер". Для финансирования проекта предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния.

Магистраль протяженностью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.