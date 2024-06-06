В Сбере рассказали о страховании крупных корпоративных клиентов

В этом году компания СберСтрахование жизни продолжила сотрудничество с РЖД, застраховав сотрудников и неработающих пенсионеров холдинга, сообщил журналистам на ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

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Он уточнил, что договор коллективного страхования предполагает основное страховое покрытие. Срок страхования — 1 год. Страховая защита действует круглосуточно по всему миру.

Коллективное страхование Царев назвал важным инструментом финансовой защиты компаний и людей при страховых случаях.

«Сбер продолжает поддерживать в этом своего крупного корпоративного клиента. Под защитой СберСтрахования жизни по новому договору будут находиться более 1 млн работников и неработающих пенсионеров РЖД» — рассказал Кирилл Царев.



Также Царев отметил, что СберСтрахование жизни в этом году запустит инновационный продукт без исключений из страхового покрытия.

По его словам, вскоре компания начнет пилотировать инновационный продукт «Страхование по часам».

«Клиенту будет предложен не стандартный полис страхования жизни на определенный срок, а 700 страховых часов, которыми он сможет управлять по своему усмотрению», — пояснил первый зампред правления Сбера.



Применение на практике выглядит так — например, клиент собирается пойти в спортзал и хочет застраховать здоровье на время тренировки, которая длится час. Для этого он заходит в приложение продукта на экране своего смартфона, выбирает нужное количество часов страхования и активирует защиту. Таймер защиты отключается самостоятельно. Онлайн будет не только оформление продукта и его активация, но и выплаты.

При этом в продукте нет исключений из страхового покрытия, то есть человек застрахован по всем возможным рискам.