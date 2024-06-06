РФПИ и партнеры объявили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о запуске Белопорожских ГЭС в Республике Карелия, проект строительства которых реализован совместно с ПСБ, а также партнерами из Китая и Ближнего Востока. О запуске ГЭС было объявлено в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Строительство и запуск Белопорожских ГЭС имеют важное значение для международного сотрудничества РФ и партнеров по объединению БРИКС. Белопорожские ГЭС стали первым проектом Нового банка развития БРИКС на территории России.

Белопорожские ГЭС получили статус квалифицированного генерирующего объекта - станции осуществляют производство электричества и функционируют исключительно на основе использования возобновляемого источника энергии. Общая установленная мощность двух малых гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии превышает 230 млн кВт-ч. Белопорожские ГЭС уже осуществляют поставки электроэнергии в рамках договоров поставки мощности (ДПМ).

В результате запуска Белопорожских ГЭС Республика Карелия нарастила собственные генерирующие мощности и сократила энергодефицит и зависимость от привозных видов топлива. Строительство Белопорожских ГЭС является примером успешной работы РФПИ по привлечению инвестиций в развитие регионов России и важной частью портфеля проектов в области "зеленой" генерации и создания энергетической инфраструктуры из возобновляемых экологически чистых источников.

"Запуск Белопорожских ГЭС - успешный результат проекта по строительству первого крупного объекта генерации в Республике Карелия за последние 30 лет. Это пример успешного взаимодействия РФПИ, ПСБ, а также наших партнеров из Китая и ближневосточных стран, направленного на развитие российской энергетической инфраструктуры с применением инновационных технологий. Важно, что ГЭС являются объектом "зеленой" генерации: использование возобновляемых источников энергии позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду. Среди других преимуществ проекта также высокая степень локализации. Более 70% основного оборудования ГЭС, включая турбины и электрогенераторы, ключевые детали и компоненты, произведено российскими предприятиями", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.