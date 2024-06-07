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"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании

Группа компаний «Аэрофлот» проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректор Сергея Александровского.

"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании
© РИА Новости

Он назвал ценообразование абсолютно прозрачным.

«Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет», — заявил он.

Ранее ФАС попросила отечественных перевозчиков уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность авиабилетов на внутренних маршрутах для всех категорий россиян. Также служба заявила, что проработает с «Аэрофлотом» меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.

Кроме того Александровский рассказал, что перевозчик надеется на продолжение страхового урегулирования по авиалайнерам в 2024 году. По его словам, нужно провести через процедуру вторую половину флота. В настоящее время компания провела процедуру страхового урегулирования почти половины флота, объем оценивается в 270 млрд рублей.

«Идеальный сценарий, когда страховое регулирование затронет весь флот. Но это вопрос, конечно, достаточных средств, авансирования и так далее», — подчеркнул Александровский.

По итогам прошлого года «Аэрофлот» перевел в собственность российского юридического лица около 100 самолетов.

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Сергей Александровский
ФАС России
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