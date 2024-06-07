ВТБ поддержит работников железных дорог

ВТБ и Российские железные дороги в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о создании дополнительных привлекательных условий для работников железной дороги в части банковского обслуживания, сообщает пресс-служба банка.

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«ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов», — прокомментировал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.



Целью соглашения заявлена дополнительная поддержка работников РЖД за счет возможностей банка. В частности, ВТБ намерен реализовать для компании индивидуальный пакет услуг, включающий выпуск зарплатной карты с индивидуальным дизайном и набором специальных условий, а также предложить специальный тариф «ВТБ Мобайл» для работников РЖД.

Кроме того, банк планирует оказать поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга. В рамках развития офисной сети ВТБ рассчитывает открыть на площадях партнера удаленные точки обслуживания, что позволит сотрудникам предприятия получать консультации по услугам и продуктам ВТБ в непосредственной близости от своего рабочего места.