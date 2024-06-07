Сбер пригласил на ПМЭФ сотрудника мошеннического call-центра

«Гость» раскрыл особенности преступной деятельности и назвал самые популярные схемы обмана россиян.

Сессию провёл зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Представленный им «эксперт» назвался Михаилом. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи, голос мужчины был изменён, а лицо скрыто.

По словам сотрудника украинского call-центра, при устройстве на работу подобного рода компании обещают помочь мужчинам скрыться от мобилизации.

Говоря о наиболее популярных мошеннических схемах, он привёл в пример три основных. Первая — звонок якобы от имени мобильного оператора, жертве предлагается продлить договор услуг сотовой связи. Вторая и третья легенды — это звонки якобы от правоохранительных органов и служб безопасности банков.