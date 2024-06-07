«Газпром» и Казахстан подписали контракты на транзит газа в две страны

Российская энергетическая компания "Газпром" подписала с Казахстаном контракты на транзит газа в Киргизию и Узбекистан. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Церемония подписания документов состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие проходит в период с 5 по 8 июня.

По данным агентства, вместе с этим "Газпром" подписал договор о поставках газа на юг и север Киргизии. Более того, энергетическая компания заключила соглашения о поставках газа с компаниями "Бишкектеплоэнерго" и "Электрические станции".

Также в рамках форума "Газпром" и Казахстан подписали план мероприятий, направленных на подготовку объектов системы газопроводов "Средняя Азия — Центр". Целью соответствующих работ является увеличение транзита российского газа на территорию Узбекистана, говорится в материале.

5 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств, которая состоялась на полях ПМЭФ. В ходе мероприятия глава государства заявил, что "Газпром" сможет пережить отказ европейских стран от закупок российского газа.