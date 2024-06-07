Сбер, Звук и Александринский театр подписали меморандум о сотрудничестве

Сбербанк, HiFi-стриминг Звук и Александринский театр подписали меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

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Организации договорились совместно развивать театральное искусство, популяризировать культурные ценности и интегрировать культуру народов России в мировое культурное пространство, в том числе с помощью цифровых технологий.

Сбер сотрудничает с Александринским театром уже почти 20 лет. Например, их связывают партнерские отношения по торговому эквайрингу и зарплатному проекту.

Звук работает с театром два года. В январе в стриминге вышла неизданная музыка к спектаклям Александринки. Также недавно в сервисе состоялась премьера второго сезона научпоп-подкаста «КультТех» — совместной инициативы Звука и культурного учреждения. На осень намечен выход нового просветительского проекта о постановках театра.

С 11 по 13 июля во дворе Новой сцены Александринского театра пройдет фестиваль российской инди-музыки «По Дворам».