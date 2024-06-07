FESCO и РГО договорились о совместных проектах по сохранению и популяризации исторического наследия России

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») и Русское географическое общество (РГО) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместные мероприятия и проекты по сохранению, реставрации, изучению и популяризации объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотеки, архива, музея и картографического отдела РГО.

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Документ подписали вице-президент FESCO по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям Сергей Сидоров и Первый заместитель Исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Ключевым проектом сотрудничества станет реставрация «Большого чертежа Сибири» Семена Ремезова. Карта написана в конце XVII века и имеет большое историческое и культурное значение. После нескольких веков бытования и экспонирования артефакт нуждается в сложном поэтапном восстановлении.

«Географические открытия всегда проторяют дорогу контактам народов и территорий, торговле и логистике между ними. Там, где когда-то с большим трудом шел и фиксировал всё на карте отважный исследователь, сегодня со скоростью движутся контейнеры FESCO. Всегда с особым вниманием относимся к вопросам исторического наследия, поэтому рады участвовать в таких важных, масштабных начинаниях по сохранению ценностей для будущих поколений», — отметил Сергей Сидоров.



«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между знаковыми для России организациями, которые сделали многое для развития российского Дальнего Востока за прошедшие полтора века. Символично, что подписание прошло в преддверии двух юбилеев: в 2025 году 180 лет исполняется РГО и 145 лет — FESCO. Именно этим юбилеям посвящен наш первый совместный флагманский проект — реставрация и популяризация уникальной карты Сибири Семена Ремезова. Помимо реставрации карты, у нас готовится еще несколько значимых проектов, связанных уже с другими важными для РГО и FESCO территориями — Африкой, Тихоокеанским регионом», — пояснил Илья Гуров.



РГО и FESCO также планируют создание просветительских медиаформатов, документальных фильмов, специальных обучающих материалов для школ и вузов об истории и восстановлении памятника русской картографии.