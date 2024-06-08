«Вкусно – и точка» допустила появление в меню блюд русской кухни

В ресторанах быстрого питания «Вкусно – и точка» могут появиться блюда русской кухни, при этом сеть не меняет своей позиции относительно появления в меню алкоголя, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

Отвечая на вопрос о появлении в меню блюд русской кухни, он предложил оставить интригу, однако подтвердил, что сеть продолжит развивать программу «Вкусы мира».

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«Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать», – передает слова Пароева РИА «Новости».



Что касается алкоголя, то позиция «Вкусно – и точка» не поменялась. Поскольку рестораны семейные, то никакого алкоголя в меню не появится.

Пароев напомнил, что еще во времена McDonald's опросы показывали, что гости не хотят, чтобы в ресторанах продавали алкоголь.