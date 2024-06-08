"Газпром" выведен из игры в Европе на 10 лет

«Газпрому» в течение по крайне мере десяти лет вряд ли удастся восстановить продажи газа, утраченные после 2022 года, утверждает британская Financial Times со ссылкой на отчет, подготовленный для руководства российской энергетической группы в конце 2023 года.

Согласно прогнозам, к 2035 году экспорт газа компании в Европу составит в среднем 50-75 млрд куб. м в год, это лишь треть от уровня до 2022 года, т.е. до начала СВО и массового отказа стран Европы от закупок российского трубопроводного газа.

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В принципе, то, что поставки европейским потребителям резко снизились, тем более после того, как Польша закрыла свою часть трубопровода Ямал – Европа, а Украина – прокачку через ГТС «Сохрановка», было ясно давно.

Перспективы восстановления объемов продаж еще более уменьшились после подрыва «Северных потоков» в Балтийском море. А в конце этого года истекает контракт на транзит через территорию Украины, и в Киеве уже заявили, что не намерены его продлевать.

Так что с идеей о восстановлении прежних объемов продаж в Европу стоит распрощаться, делает вывод FT. Имеющиеся мощности (через тот же «Турецкий поток») просто не выдержат такого объема, да и вряд ли стоит ожидать повышения спроса на российский трубопроводный газ. Даже если каким-то чудом Германия одумается и запустит единственную сохранившуюся ветку «Северного потока», это вряд ли изменит общую тенденцию.

Но может ли Азия стать полноценной заменой Европе?

«Газпром» считает, что новый газопровод в Китай, «Сила Сибири-2», поможет частично компенсировать потерянные объемы европейского экспорта, однако его пропускная способность составляет всего 50 млрд куб. м в год, а цены в КНР намного ниже европейских. При этом соглашение о строительстве нового газопровода все еще не достигнуто.

В прошлом году аналитики «Яков и партнеры» утверждали, что потенциальные экспортные маршруты: «Сила Сибири-2» (50 млрд куб. м), транзит через Казахстан и Узбекистан (5–20 млрд куб. м) и газовый хаб в Турции (10 млрд куб. м) – позволят дополнительно продавать до 80 млрд куб. м, но полностью не смогут заменить потерю европейского рынка. Для сравнения – экспорт в Европу в 2021 году составлял 206 млрд куб. м.

При этом Евросоюз продолжает искать пути отказа от российского газа. Европейская комиссия в 2022 году представила краткий план под названием REPower EU, который предполагает, что задолго до 2030 года европейские страны смогут отказаться от импорта энергоносителей из России.

В конце прошлого месяца министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен рассказала о начале диалога между странами Евросоюза по вопросам окончательного отказа от поставок российского топлива на европейский рынок и препятствий, которые мешают этому.

Ранее Германия и Чехия призвали создать рабочую группу ЕС для поиска путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России.

Очевидно, полный отказ произойдет еще не скоро, если вообще произойдет. Но так же очевидно, что и возврата к прежним объемам не будет. Другой вопрос, можно ли верить прогнозам на 10 лет, тем более, учитывая нестабильную политическую обстановку?

– На мой взгляд, сейчас прогнозы на 10 лет выглядят особенно бессмысленно, – говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. – Горизонт планирования сейчас – год. Максимум три. Что для капиталоемких и долгосрочных газовых проектов представляет большую сложность. Что касается публикаций в западной прессе, то к ним нужно относиться спокойно.



И без них всем ясно, что выстраивание новой модели бизнеса без опоры на экспорт газа в Европу, который строился на протяжении 50 лет, займет много времени.

Но также понятно, что она, в отличие от тех времен, строится не с нуля, а на серьезном фундаменте отраслевом, корпоративном, научно-техническом, инфраструктурном. «Газпром» уже в следующем году станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, и эта динамика будет усиливаться далее.

«СП»: А что если вдруг Германия одумается и захочет включить оставшуюся ветку «Северного потока»? Или Польша даст добро на прокачку через Ямал-Европу? Такой сценарий можно рассматривать всерьез?

– Думаю, что несмотря на фантастичность такого сценария в нынешних условиях, он может быть реализован достаточно быстро после окончания СВО на Украине и урегулирования конфликта.

«СП»: Кто сегодня в Европе все еще покупает российский трубопроводный газ? Какими путями он доставляется?

⁠– Трубопроводный газ покупают в основном страны Юго-Восточной Европы через "Турецкий поток" и через Украину. Крупнейшими покупателями являются Австрия, Венгрия, Греция и Словакия, но не только они.

«СП»: Какова тенденция развития событий? Поставки в Европу будут расти или наоборот уменьшаться? Какие страны готовы наращивать закупки. А какие наоборот?

– ⁠Сейчас они стабилизировались на уровне 2,5-2,7 млрд кубометров в месяц и даже немного растут. Но есть постоянные риски, связанные с украинским транзитом, к тому же еще и контракт на транзит истекает в конце года. Поэтому прогнозировать сложно. Я думаю, что оставшиеся покупатели хотят продолжать получать газ. Но не все зависит от их желания.

«СП»: Прекращение украинского транзитного контракта на что-то повлияет? Или его могут продлить?

⁠– Прекращение транзита, безусловно, негативно скажется на объемах поставки и энергетической безопасности этих стран. Но его могут и продолжить в том или ином виде.

«СП»: Точно ли Азия Европу не заменит в ближайшие 10 лет? Ни при каких обстоятельствах? «Сила Сибири-2» не изменит ситуации? А транзит через Среднюю Азию?

⁠– Как я уже сказал, европейское направление экспорта выстраивалось десятилетиями. Конечно, его сложно заменить. Но также верно, что вектор экономического развития сместился в Азию и там есть очень большой потенциал развития спроса на газ. Думаю, что довести экспорт в восточном направлении до 100 млрд кубометров посильная задача даже в среднесрочной перспективе.