Страны G7 могут сделать предупреждение банкам Китая из-за связей с РФ

Страны G7 могут на следующей неделе сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают России обходить санкции. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Официальные лица США ожидают, что страны — члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обход западных санкций, — говорится в сообщении.



Ожидается, что лидеры, которые соберутся на саммите 13–15 июня в Италии, организованном премьер-министром Италии Джорджией Мелони, в ходе своих частных встреч уделят особое внимание этому вопросу. Кроме того, будет проведено обсуждение вопроса растущей китайско-российской торговли для борьбы на Украине, передает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать на саммит лидеров стран G7. Возможно, украинский лидер примет участие в мероприятии в дистанционном формате.

Также сообщалось, что в преддверии саммита G7 между странами-членами идет обсуждение введения санкций в отношении банков других стран, которые используют систему передачи финансовых сообщений Банка России, являющегося отечественным аналогом системы SWIFT.