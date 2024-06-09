Пенсионный фонд Норвегии отказался платить Маску $55 млрд

Государственный пенсионный фонд Норвегии, владеющий 0,98% акционерного капитала Tesla, выразил намерение проголосовать против выплаты бизнесмену Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд долларов. Фонд решил присоединиться к консалтинговым фирмам ISS и Glass Lewis в их стремлении заблокировать эту выплату.

«Государственный пенсионный фонд Норвегии заявил, что намерен проголосовать 13 июня в ходе годового собрания акционеров Tesla против выплаты Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд [долларов]», — сообщил «Коммерсант».



Там же отметили, что норвежский фонд поддерживает предложение акционеров о принятии Tesla политики уважения трудовых прав.

Ранее Tesla утвердила компенсацию Маску в форме акций, но судья в Делавэре посчитал размер пакета несправедливым и назвал его «непостижимой суммой». Суд заблокировал выплату в конце января этого года.