Названы сроки возврата денег владельцам Qiwi-кошельков

Выплаты кредиторам ликвидированного Киви Банка начнутся в июле, а удовлетворить все требования планируется в сентябре текущего года. Такие сроки в интервью «Известиям» «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников.

Речь идет в том числе о возврате денег владельцам электронных Qiwi-кошельков, на которых приходится 50 из 64 тысяч человек, вошедших в реестр требований. Отмечается, что на это большинство кредиторов приходится только 0,5 миллиарда из затребованных кредиторами 32,5 миллиарда рублей.

Как объяснил Мельников, ожидалось, что за компенсациями обратятся более девяти миллионов владельцев кошельков, но их численность оказалась почти в 20 раз меньше, а среднее требование составило только восемь тысяч рублей.

АСВ, назначенное временной администрацией Киви Банка, с 26 марта начало прием заявлений владельцев Qiwi-кошельков о включении в реестр требований кредиторов организации через личный кабинет платежного сервиса Qiwi. Чтобы войти в него, нужно было авторизоваться на сайте, заполнить заявление, указав свои банковские реквизиты, загрузить скан-копию паспорта и подписать требование кодом, полученным в СМС-сообщении.

Лицензию у Киви Банка отозвали 21 февраля. В тот же день стало известно, что владельцы электронных кошельков организации получат возможность вернуть хранящиеся на них средства, хотя эти деньги и не застрахованы в системе страхования вкладов.