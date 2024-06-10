«Вкусно — и точка» повысит цены на напитки

Сеть «Вкусно — и точка» может поднять стоимость напитков в связи с неурожаем апельсинов и кофе. Об этом заявил гендиректор компании Олег Пароев, передает РИА Новости.

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Пароев отметил, что указанная проблема отразилась на разных странах. По его словам, цены в компании повышают «максимально незаметно для потребителей» и не выше уровня прогнозируемой инфляции.

Он пояснил, что цена ряда главных ингредиентов для продукции сети определяется по цене рынка. При сильном движении рынка вверх и удорожании ингредиента купить этот продукт по более низкой стоимости не представляется возможным, добавил гендиректор.

«Мы стараемся балансировать и сделать так, чтобы наши потребители не почувствовали такого сумасшедшего увеличения стоимости сока, какое видим мы на своей стороне», — отметил Пароев.



Напомним, что сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald’s, который чуть более двух лет назад приостановил работу в России и объявил об уходе из страны.