Акции «Газпрома» упали до минимума за семь лет

В ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 10 июня, акции «Газпрома» потеряли более 3,5 процента, упав до минимума за семь лет. В последний раз на таком уровне они находились в сентябре 2017 года, свидетельствуют данные площадки.

© Lenta.ru

Под конец дня бумаги опускались до 117,9 рубля за штуку. Худший результат акции крупнейшей российской газовой компании показывали в 2013 году — 106,5 рубля, хотя если оценивать их в долларовом выражении, то на текущий момент капитализация «Газпрома» находится на историческом минимуме.

Главной причиной того, что с начала года компания потеряла четверть стоимости, стали первые за 25 лет финансовые потери. В мае «Газпром» сообщил, что относящийся к акционерам чистый убыток за 2023 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей.

В «Газпроме» сообщили об убытках на сотни миллиардов рублей в 2023 году

На этом фоне компания отказалась от выплаты дивидендов. Эксперты не видят путей для улучшения ситуации в ближайшие годы. Отсутствие способов быстро заместить доходы, которые приходили с европейского рынка, и стабилизация мировых цен на газ ставит под вопрос текущую модель развития и возможность роста в перспективе нескольких лет.