В России выросло число IT-компаний

В России стало больше IT-компаний — за 2,5 года их число выросло на 14,17 процента. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава экосистемы «Контур» Михаил Сродных.

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В январе 2022 года в стране насчитывалось 190 062 таких предприятий, к июню 2024 года их стало 217 993, заявил он. По словам эксперта, больше всего компаний IT-отрасли в Москве (50,6 тысячи), Санкт-Петербурге (19,2 тысячи) и Московской области (16,7 тысячи). В пятерку регионов-лидеров вошли также Краснодарский край (7,2 тысячи) и Свердловская область (6,6 тысячи).

Сродных отметил, что активный прирост количества технологических компаний наблюдается в новых российских регионах — в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Там число IT-фирм увеличилось с единиц до нескольких сотен, объяснил он.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что для IT-компаний в стране установят пониженную ставку по налогу на прибыль, она будет действовать до 2030 года. Предприятия отрасли в России платили налог на прибыль по ставке в три процента с 2020 года, а в 2022 году его обнулили на срок до конца 2024 года. Согласно новой инициативе, пять процентов от прибыли IT-компании должны будут платить в бюджет РФ, а налог, подлежащий зачислению в региональные бюджеты, на период 2025-2027 годов останется нулевым.