Япония хочет ввести санкции против компаний из КНР за поставки РФ

NHK: Япония намерена ввести санкции против компаний из КНР за поставки России
Япония собирается включить в санкционные списки компании из КНР за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения.
Об этом сообщает NHK.
Япония ввела санкции в отношении России
По данным телеканала, речь идёт о поставках нитроцеллюлозы.
Эти санкции могут стать первыми со стороны Японии, введёнными против Китая из-за конфликта на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад будет вводить санкции против компаний из КНР за сотрудничество с Россией.