Банки хотят обязать информировать о причинах блокировки счета

Партия ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким вносит в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать банки информировать клиентов о причинах блокировки их счета, а также предоставлять информацию, необходимую для снятия таких ограничительных мер, сообщает РИА Новости.

Как считают депутаты, на сегодняшний день кредитные учреждения обязаны информировать клиентов только о факте наложения на их счета ограничений на проведение финансовых операций, закон не обязывает их сообщать причины предпринятых мер. Из-за этого россияне часто не понимают, почему именно их счета оказались заблокированы и не знают, какие документы нужно предоставить в банк для снятия ограничений.

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Законодатели также указали, что если банк заблокировал счета, или ввел иные ограничения – это простой и недополученная прибыль. Чем больше нужно потратить времени на то, чтобы разобраться в причинах блокировки, тем больше потерь. Слуцкий отметил, что процесс нужно оптимизировать и сделать удобным. При этом бизнесу нужно дать возможность работать, а не тратить время на запутанные бюрократические процедуры.