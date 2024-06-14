"Яндекс" создаст отдельный бренд для беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков

"Яндекс" создаст отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, сообщил ТАСС источник, осведомленный о планах компании.

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"Все проекты "Яндекса", связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать внутри одного направления под брендом "Автономный транспорт", - рассказал собеседник агентства.



Компания также подала заявку на товарный знак "Автономный транспорт", следует из базы Роспатента.

Направление автономного транспорта будет отвечать за разработку программного обеспечения и компонентов, а также создание роботов и беспилотных автомобилей, подчеркнул источник.

"Это все делается в Москве. ПО и большинство компонентов разработаны внутри "Яндекса", - добавил собеседник агентства.



"Яндекс" с 2017 года разрабатывает технологию автономного вождения, которая позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по городу. Первый робот-доставщик был создан в 2019 году. В 2020 году было создано подразделение, которое объединило экспертизу в этих проектах. После разделения "Яндекс" продолжает развивать оба проекта в России.