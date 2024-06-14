Coca-Cola подала заявку на регистрацию товарных знаков в России

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, который в 2022 году ушел из России, в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных ведомства.

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По информации издания, эти знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.

Coca-Cola выпустила новый вкус Spiced

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США. Речь идет о находящемся на территории РФ движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США.

В апреле 2023 года президент России подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим было назначено Росимущество. Ведомство осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, остающихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc., Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее стало известно, какие напитки популярны у россиян после ухода Coca-Cola.