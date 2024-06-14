Cотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, по их словам, «систематически» платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную работу. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, иск подали в четверг, 13 июня, в суд штата Калифорния. Джастина Чон и Амина Сальгадо отмечают, что при оценке работы мужчины в Apple обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, что приводит к снижению бонусов и зарплаты для женщин.

Чон рассказала, что ей платят на 10 тысяч долларов меньше, чем коллеге-мужчине. Она поняла это только после того, как увидела его налоговую форму на офисном принтере.