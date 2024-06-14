Назван лидер рейтинга самых дорогих брендов мира

Компания Apple в 2024 году заняла первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира. До этого она возглавляла его два раза подряд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

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При этом бренд Apple стал первой маркой, стоимость которой составила более $1 трлн. За год она продемонстрировала рост на 15%, почти до $1,016 трлн. В рейтинге также оказались бренд Google (холдинг Alphabet Inc.), цена которого поднялась на 30% (до $753,5 млрд), Microsoft - на 42% (до $712,9 млрд), Amazon - на 23% (до $576,6 млрд) и McDonald's - на 16% (до $221,9 млрд). Эти компании и ранее попадали в данный рейтинг.

Наиболее существенный рост цены – у бренда Nvidia. Так, стоимость повысилась в 2,8 раза, до $201,8 млрд. В итоге бренд смог подняться в рейтинге сразу на 18 позиций - до шестого места.

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