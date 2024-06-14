ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка

Центробанк сообщил о ликвидации Банка Развития Бизнеса (ВБР). Основанием стала информация управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области — Кузбассу о внесении 14 июня 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

«На основании данной записи, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.05.2024 № ОД-854 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации ООО "Банк развития бизнеса" (регистрационный номер 1910)», — говорится в документе, опубликованном ЦБ.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») из Кемерово с 5 марта 2014 года. По оценке регулятора, банк был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме общим объемом в 2013 году 4,8 млрд рублей».

ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"

Впоследствии учредителям Банка Развития Бизнеса не удалось добиться отмены решения ЦБ об отзыве лицензии и введении временной администрации: московский арбитраж отклонил соответствующий иск.

БРБ был участником системы страхования вкладов, и обязательства перед вкладчиками впоследствии были выполнены в полном объеме. А подобрать вклад с гарантированной защитой можно на Банки.ру, где эксперты составили топ-10 годовых вкладов среди предложений от 30 крупнейших банков, представленных у нас на сайте. Вот первая пятерка:

«МКБ. Перспектива (в конце срока)», Московский кредитный банк (МКБ).«Доход», Уралсиб.«СмартВклад» с повышенной ставкой, Т-Банк.«Весенний процент с Халвой», Совкомбанк.«Новые деньги», Газпромбанк.

*Условия по вкладам актуальны на 17 мая 2024 года.