С 1 июля поменяются условия ввоза иностранного табака в РФ

Ввоз иностранной табачной продукции в Россию с 1 июля будет возможен только с акцизными марками. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить, что с 1 июля 2024 года ввоз в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза, и перемещение по территории Российской Федерации табачной продукции иностранного производства, ввозимой в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", - говорится в документе.



Там же уточняется, что речь идет о маркировке, предусмотренной постановлениями правительства РФ от 20 февраля 2010 года №76 "Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции" и от 28 февраля 2019 года №224 "Об утверждении правил маркировки средствами идентификации табачной и никотинсодержащей продукции и организации прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, а также об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции".

В документе говорится, что акцизные марки приобретаются импортерами в уполномоченных таможенных органах по месту их государственной регистрации при условии подачи письменного заявления о приобретении акцизных марок по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой, а также предварительной оплаты акцизных марок.

Кроме этого, выдаваемые таможенным органом акцизные марки должны иметь индивидуальные серии, отличные от серий акцизных марок, выданных по заявлениям импортеров, принятых уполномоченным таможенным органом до 28 июня 2024 года.