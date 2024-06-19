Индекс Hang Seng на бирже Гонконга вырос на открытии торгов

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 0,79%, до отметки 18 056,22. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 1,06%, до 3 736.

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Акции технологических компаний продемонстрировали рост на открытии торгов: ценные бумаги Tencent выросли на 0,9%, акции одного из лидеров отрасли электронной коммерции JD.com подорожали на 0,97%, ценные бумаги другого представителя отрасли - Alibaba - на 1,1%. Акции производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi подорожали на 0,58%.

Среди "голубых фишек" ценные бумаги 67 компаний продемонстрировали рост, у 5 они подешевели, у 10 не изменились в цене. Китайский оператор недвижимости Country Garden Services Holdings стал "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+2,59%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала китайская фармацевтическая компания Sinopharm Group (-1,43%).