США активизировали проверки компаний в Турции на предмет работы с Россией

В последние месяцы США активизировали свои исследования в отношении компаний в Турции, проверки касаются работы с Россией в обход санкций, сообщил источник на финансовом рынке Анкары.

Источник РИА «Новости» пояснил, что санкции касаются только компаний. В связи с этим американской стороне будет трудно контролировать их прибыль. Компании, которые не соблюдают санкции, лишатся возможности использовать «платежные системы, находящиеся под наблюдением США», а также осуществлять «деловые отношения с американскими компаниями».

В остальном, как заявил источник, «санкции не будут иметь прямого влияния». Он подчеркнул, что юридически Турция не поддержала санкции, поэтому «в соответствии с турецким законодательством, санкций не существует». Если компании не «ведут бизнес с США, их деятельность в Турции находится вне юрисдикции США», сказал источник.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Турция испытывает мощное давление со стороны западных стран из-за антироссийских санкций.