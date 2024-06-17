"Вкусвилл" остановил поставки продукции "Гастропорта" на фоне случаев отравления в Москве

Сеть магазинов "Вкусвилл" остановила поставки продукции от компании "Гастропорт" на фоне ситуации с отправлением продуктами в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы ретейлера.

"Вчера мы остановили все поставки от данного поставщика (ООО "Гастропорт" - прим. ТАСС), пока не будем уверены, что все риски полностью исключены. По-прежнему нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине, но в данном случае мы не допускаем никаких вероятностей, до завершения полной проверки", - сообщает компания.



Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что более 120 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии. Как уточнили в столичном Роспотребнадзоре, пострадавшие заказывали лобио от ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт". Ведомство приостановило их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Во "Вкусвилле" указали, нет подтверждений, что продукт ненадлежащего качества мог быть приобретен в магазине сети.

"Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором. Как только стало известно о сложившейся ситуации, был установлен контакт с Роспотребнадзором по городу Москва", - добавили в ретейлере.



Сеть для обеспечения безопасности покупателей сняла с продаж продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Продукция была также заблокирована к новым поставкам. При этом в компании отметили, что не получали аналогичные жалобы от покупателей.