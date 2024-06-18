Почта-банк закрыл сервис по покупке билетов

Почта-банк решил закрыть онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По их словам, кредитная организация ликвидирует дочернюю компанию «СмартБилет» (оперирует платформой SmartBilet), которую приобрела в 2022 году для продажи билетов в театры и кино в рамках «Пушкинской карты».

Как убедились корреспонденты «Коммерсанта», билетная витрина уже была удалена из мобильного приложения Почта-банка. По словам собеседников издания, операционная деятельность SmartBilet будет приостановлена до 30 июня, а юрлицо ликвидировано – до конца этого года.

В Почта-банке подтвердили, что осенью «СмартБилет» завершит продажи билетов на платформе своей платформе. «С ростом развития и интеграции рыночных билетных операторов в программу «Пушкинская карта» и ее популяризации компания не видит необходимости развития собственного билетного бизнеса», — заявил «Коммерсанту» представитель кредитной организации.

Почта-банк запустил онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия в прошлом году. Соответствующая витрина была интегрирована в мобильное приложение и сайт кредитной организации на базе платформы SmartBilet. Вложения в проект превысили 150 млн рублей, а сам банк хотел войти в лидирующую пятерку участников рынка.

Первоначально проект курировала бывший директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова, отмечает собеседник «Коммерсанта». По его словам, топ-менеджер продвигала идею монетизации SmartBilet за счет участия банка в программе «Пушкинская карта», которая обеспечивала бы приток новых клиентов на сервис.

Однако она ушла из Почта-банка летом 2022 года, а через год, летом 2023 года, в кредитную организацию пришла новая команда, ее возглавил перешедший из МКБ топ-менеджер Алексей Охорзин. «Они критически оценили пользу SmartBilet для банка, и для сокращения операционных издержек решили плавно закрыть проект», — отметил источник издания.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», дочерняя структура оператора МТС — «МТС Энтертейнмент» — вела переговоры с командой SmartBilet и Почта-банком для перевода организаторов и площадок с билетного сервиса на «МТС Live». Однако, по словам другого источника издания, «команда Почта-банка не была заинтересована в продаже проекта». В «МТС Энтертейнмент» подтвердили интерес к развитию профильного бизнеса, «в том числе путем M&A».