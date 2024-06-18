Авиакомпанию Utair оштрафовали на 30 тыс. рублей

Авиакомпания Utair оштрафована на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажира в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО).

Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"По постановлению транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в апреле 2023 года представитель авиакомпании Utair в аэропорту Нового Уренгоя отказал пассажиру в перевозке рейсом из Нового Уренгоя в Тюмень из-за отсутствия свободных посадочных мест в самолете ввиду продажи на рейс большего количества билетов, чем предусмотрено мест в салоне самолета.