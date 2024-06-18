«Эйч энд Эм» приняло решение о ликвидации компании. Это основное юридическое лицо шведского ритейлера H&M в Российской Федерации. Советующая информация опубликована на ЕГРЮЛ.

Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня. Единственным владельцем российского ООО с 2020 года выступает шведская H&M Hennes & Mauritz, передает сайт ЕГРЮЛ.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. Помимо этого бренда, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Приморский юрист Дмитрий Качан подал судебный иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму 700 тысяч рублей за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия магазинов сети H&M на территории России.

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Сеть магазинов «Леруа Мерлен» в России планирует сменить название и провести масштабный ребрендинг. Обновленная сеть получит название «Лемана про», ребрендинг магазинов будут проводить поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года.