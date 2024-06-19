Apple закрыла свой сервис рассрочки

Корпорация Apple объявила о закрытии сервиса рассрочки Pay Later в США. Об этом сообщает издание Insider.

Фирма заявила, что прекратит оказывать услуги по предоставлению рассрочки в США, который запустила в октябре. Таким образом, сервис Apple Pay Later закрыли спустя восемь месяцев после его запуска.

При этом услуги сервиса Apple Pay Later продолжат оказывать на глобальном рынке.

«Начиная с конца этого года пользователи по всему миру смогут получить доступ к кредитам в рассрочку, предлагаемым с помощью кредитных и дебетовых карт», — рассказали в корпорации.



По словам журналистов Insider, в 2023 году начали ходить слухи, что Apple собирается закрыть банковскую карту Apple Card — другой финансовый продукт. Партнер компании — финансовый конгломерат Goldman Sachs — якобы собирается прекратить сотрудничество.

«Ситуация Apple в секторе финансовых услуг подчеркивает огромные проблемы, с которыми она сталкивается, пытаясь разрушить устоявшуюся отрасль», — заявили аналитики Insider.



По прогнозу журналистов, корпорация может прекратить свои попытки оказывать финансовые услуги.

Компания Apple анонсировала платежный сервис Apple Pay Later в марте 2023 года. Его пользователи смогут подать заявку на кредит размером от 50 до 1000 долларов.