«Почта России» получила рекордный штраф
Мировой суд в Москве оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».
Компания поплатилась за нарушение договора с Минцифры о ремонте своих отделений. Это рекордный штраф, которого смогла добиться Счетная палата. Он в 20 раз больше всех штрафов СП за 2023 год.
Такая мера принята к «наиболее значимому нарушению», которое выявило ведомство — незаконченные в срок работы в 279 отделениях, при получении 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. В «Почте России» заявили, что претензии — чистая формальность, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок. Компания собирается обжаловать решение суда.