В Москве бизнес-центр «Агат» передают государству

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ работают над передачей в доход государства московского бизнес-центра «Агат», который принадлежит бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Газета.Ru

«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества Хотина, - сообщили в ФССП. - В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра «Агат», расположенного по адресу: Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40». ТАСС

В апреле суд арестовал часть пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» в центре Москвы, бенефициаром которой считается бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Это произошло в рамках дела о несоответствии его расходов доходам. Деловая газета «Взгляд»