Российскому бизнесу пообещали налоговую систему без шатаний

Налоговая система в России будет стабильна и без шатаний. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

© Lenta.ru

Володин отметил, что в стране впервые вводится прогрессивная шкала налогообложения, и власти хотят заверить бизнес, что новая налоговая система будет стабильной.

«Шатаний никаких не должно быть, нам важно сделать, чтобы страна была сильной, развивающейся, а люди жили счастливо, благосостояние их росло», — сказал он.



Спикер Госдумы пообещал, что парламентарии будут решать эту задачу, принимая необходимые законы от имени россиян. Одним из них является законопроект, закрепляющий принципы справедливого налогообложения.

Володин рассказал, что депутаты единогласно проголосовали за документ, согласно которому их доход будет облагаться налогом по ставке 18 процентов. При этом такие налоги будут платить те, кто только получает зарплату в Госдуме. «А тот, кто получает дополнительный доход, будет платить в казну больше», — добавил он.

20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы налогов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Документ предусматривает, что НДФЛ сохранится на уровне 13 процентов для граждан с годовым доходом менее 2,4 миллиона рублей.