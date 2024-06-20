В январе-марте 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами упала до рекордно низкого уровня. Об этом со ссылкой на материалы Центробанка РФ сообщает РИА Новости.

В документах регулятора подчеркивается, что этот показатель снизился до минимума за всю историю наблюдений. В то же время планы компаний по найму персонала на второй квартал 2024 года находятся на максимуме, добавили в Банке России.

По данным опроса ЦБ, за первые три месяца года заметно выросла инвестиционная активность бизнеса, этот показатель оказался выше ожиданий. Прогнозы самих компаний по собственной инвестиционной активности на второй квартал также увеличились до рекордных отметок.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле 2024 года составил 2,6 процента. По словам президента РФ Владимира Путина, этот показатель находится на минимальном уровне, поэтому можно считать, что безработицы в стране почти нет. Глава государства объяснил результат, в первую очередь, экономической политикой, которую проводит руководство страны и правительство.