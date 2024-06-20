Мосбиржа не откажется от расчета индекса РТС из-за санкций

Московская биржа не планирует отказываться от расчета долларового индекса РТС, сообщил ТАСС директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин.

Индекс РТС является долларовым аналогом индекса Мосбиржи. Он помогает иностранным инвесторам оценивать привлекательность российского рынка. При этом ранее торговая площадка остановила биржевые торги долларом на фоне введенных санкций США.

"Важно понимать, что во-первых, это [индекс РТС] уже устоявшийся бренд, во-вторых, остаются деривативы на этот инструмент, и есть уже сложившаяся экосистема. Поэтому смысла в этом [отказе от расчета] нет", - сказал Блохин.



Он уточнил, что препятствий для расчета индекса нет, так как курс доллара к рублю продолжает определяться Банком России.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи. В санкционный список также попали Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу "Московская биржа"). Из-за санкций, с 13 июня площадка перестала проводить биржевые торги долларом и евро.