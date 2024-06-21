«Ростех» прокомментировал санкции Японии

«Ростех» назвал санкции, введенные Японией против российских компаний, «пустым звуком».

— То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций — от бессилия, они давно превратились в пустой звук, — заявили в «Ростехе».



В пресс-службе также добавили, что при контакте с Японией, как и с токсичными людьми, существует только одна модель поведения — это игнорирование. А сами санкции назвали бессмысленными, передает ТАСС.

Раннее стало известно, что Япония ввела санкции против 42 российских компаний и 11 физических лиц. В их список попали: алмазодобывающая АЛРОСА, ОАО «Туполев», производитель микросхем «Микрон» и другие.

Также сообщается, что среди физических лиц в списке были замечены – секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, пять членов ЦИК РФ, глава КТРВ Борис Обносов, а также главный конструктор компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян.

Японское правительство также ввело санкции за помощь России в обходе ограничений против 11 зарубежных компаний таких стран, как Китай, Индия, ОАЭ, Узбекистан и Казахстан.

Соединенные Штаты Америки опубликовали обновленный санкционный список. Теперь Белый дом вводит ограничения против Московской биржи и Национального клирингового центра.