«Ростех» назвал «пустым звуком» санкции Японии

«Ростех» прокомментировал санкции, введенные Японией против его предприятий. Там сочли рестрикции «пустым звуком», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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В «Ростехе» отметили, что обращать внимание на подобные действия не стоит. В компании назвали новые пакеты санкций «бессмысленными».

«С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук», - подчеркнули в госкорпорации.



Ранее СМИ сообщили, что Республика Корея готовится к введению новых санкций в отношении организаций, судов и физических лиц, которые якобы причастны к «торговле оружием и нефтью» между Россией и КНДР. Как выяснилось, под ограничительные меры подпадают четыре судна, пять организаций и восемь физических лиц. В список экспортного контроля Южной Кореи внесут 243 новых пункта.