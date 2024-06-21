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Акционеры Yandex попросили ЦБ проверить условия обмена на акции «Яндекса»

Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить управляющее юрлицо «Яндекса», пишет РБК.

Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить условия выкупа их акций
© ТАСС

Юридическая фирма Law & Capital от лица более чем 100 инвесторов, владеющих акциями Yandex N.V. на сумму 6,5 млрд руб., направила письмо в Банк России с просьбой проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Инвесторы считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг. Миноритарии предложили свои условия оферты.

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