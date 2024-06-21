Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить условия выкупа их акций

Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить управляющее юрлицо «Яндекса», пишет РБК.

Юридическая фирма Law & Capital от лица более чем 100 инвесторов, владеющих акциями Yandex N.V. на сумму 6,5 млрд руб., направила письмо в Банк России с просьбой проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Инвесторы считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг. Миноритарии предложили свои условия оферты.