Whoosh начал работу в Рио-де-Жанейро

Кикшеринговый сервис Whoosh запускает свою работу в Рио-де-Жанейро в рамках пилотного проекта в странах Южной Америки.

Об этом говорится на сайте сервиса.

"В рамках пилотного проекта Whoosh запускает сервис в Рио-де-Жанейро", - сказано в сообщении.



Отмечается, что на старте к сервису подключат 1 тыс. электросамокатов, при этом будет рассматриваться увеличение парка в будущем при успешных стартовых результатах. В Whoosh отмечают, что в городе развита инфраструктура для поездок. Есть более 400 км велодорожек, а к 2033 году власти города планируют построить еще 1 тыс. км.

В 2023 году сервис Whoosh работал в Бразилии, Чили и Перу - было задействовано 6 тыс. самокатов, это около 4% от общего парка группы на конец прошлого года. "В 2024 планируется как минимум удвоить количество самокатов, подключенных к сервису в Южной Америке, и ожидается рост выручки в несколько раз при рентабельности не ниже, чем в РФ. Компания видит хорошие перспективы по итогам стартового сезона в регионе", - добавили в Whoosh.