«Газпром» заявил о рекордном потреблении газа в России

Со 2 июня поставки из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов «Газпрома» на территории России — идут на уровнях выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет, сообщает пресс-служба компании.

В «Газпроме» заявили, что новый исторический рекорд суточного потребления газа в 691 миллионов кубометров газа был достигнут 19 июня. Его обновили уже в шестой раз за текущий месяц.

Отмечается, что такие результаты фиксируются в рамках летнего сезона, когда на объектах компании «традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты».

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года добыча природного и попутного газа «Газпромом» упала на 13 процентов, до 359 миллиардов кубометров, что стало историческим минимумом. При этом переработка газа увеличилась с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, добыча нефти — с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона.