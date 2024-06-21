В Сбербанке спрогнозировали повышение размера компенсации банкам по ипотеке

Правительство России обсуждает тему повышения размера компенсации банкам по программам льготной ипотеки. Об этом сообщил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в беседе с Frank Media.

В ноябре 2023 года правительство страны уменьшило компенсацию по ипотеке с двух до полутора процентных пунктов. Это вызвало волну негодования среди крупных российских банков, включая Сбербанк.

«Когда в ноябре поменялись условия компенсаций по льготной ипотеке, мы сразу обозначили, что для нас с точки зрения рентабельности эти продукты становятся невыгодными. И с этого момента мы сигнализировали рынку, что в том объеме (более 55 процентов), в котором Сбер на этом рынке участвовал, мы больше участвовать не будем», — прокомментировал возникшую ситуацию экономист.



С 1 июля 2024 года официально истекает срок программы льготной ипотеки в России. Царев выразил уверенность в том, что на фоне этого произойдут серьезные изменения, которые затронут и саму структуру ипотеки в стране. Он не исключил наступления «провала» на рынке сразу после отмены льготных программ, однако к сентябрю эта ситуация должна выправиться. В заключение эксперт предрек снижение объема выдач ипотеки в этом году на 30 процентов.

Ранее Царев заявил о коллаборации Сбера с другими банками. По его словам, с некоторыми из них уже начаты переговоры по объединению данных.