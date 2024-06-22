TikTok вспомнил Первую поправку в судебной борьбе с США

TikTok вспомнила о Первой поправке, в своем заявлении против предложенного в США запрета, утверждая, что правительство не рассмотрело менее ограничительные альтернативы. В записках, поданных в суд округа Колумбия, TikTok вместе с группой блогеров утверждает, что вероятный запрет на работу в стране нарушает свободу слова и был введен без достаточных оснований.

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TikTok предоставила правительству США сотни страниц документов и презентаций, в которых подробно описаны планы по снижению рисков национальной безопасности, включая сотрудничество с Oracle для защиты данных. Компания утверждает, что эти меры были в значительной степени проигнорированы, когда Конгресс принял "Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками", который обязывает TikTok отделиться от китайской материнской компании ByteDance к 19 января 2025 года или подвергнуться полному запрету в стране.

Законодатели утверждают, что запрет необходим для предотвращения потенциального доступа китайского правительства к данным американских пользователей и влияния на алгоритм работы приложения. Однако TikTok настаивает на том, что его деятельность не зависит от контроля ByteDance, и что требование об отчуждении является чрезмерно необоснованным. Суд заслушает аргументы 16 сентября.