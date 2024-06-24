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«Росатом» предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в области ядерной энергетики

«Росатом» предложил властям Вьетнама все варианты сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

«Росатом» предложил Вьетнаму сотрудничество в области ядерной энергетики
© РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, предложение о сотрудничестве было сделано на переговорах с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Тинем.

Ранее министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп рассказал, что стратегическое партнёрство с «Росатомом» по вопросам энергетики является важным для страны.

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