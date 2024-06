Российская «дочка» китайского банка перестала принимать платежи в юанях

Подразделение одноименного крупного банка КНР — «Бэнк оф Чайна» — приостановило проведение операций с 24 июня 2024 года с российскими банками, попавшими в санкционный список властей США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточнили, что расчетный бизнес дочерней организации Bank of China был сосредоточен в основном на платежах в юанях между Россией и Китаем. На долю этого подразделения приходится значительная часть трафика платежей. Теперь российским компаниям придется искать другие способы проведения транзакций с китайскими контрагентами.

Аналитики связали решение «Бэнк оф Чайна» о приостановке обработки платежей в первую очередь с опасениями финансовой организации попасть под вторичные санкции властей США. В то же время российские банки, которые еще не вошли в SDN List Соединенных Штатов, смогут продолжить принимать платежи в юанях, заключили собеседники.

Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

Крупные китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России еще с декабря 2023 года. Позднее местные финансовые организации ограничили обработку транзакций и в юанях. Так поступили, в частности, в Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Во второй половине марта 2024-го к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших банков КНР.