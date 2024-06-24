Сайт Мосбиржи вновь доступен для пользователей

Пользователи вновь могут получить доступ к сайту Мосбиржи. Ресурс возобновил работу спустя несколько минут после сбоя.

Ранее доступ к сайту временно был ограничен. При попытке открыть веб-страницу пользователи сталкивались с ошибкой загрузки. При этом портал "Сбой.рф" не фиксировал жалоб.

Ранее после расширения санкций против РФ со стороны США ЦБ РФ впервые установил официальные курсы американской и европейских валют на основе внебиржевых торгов. Доллар торговался по 88,21 рубля, евро – по 94,83 рубля.

При этом экономист Георгий Остапкович на фоне санкций против Мосбиржи призвал россиян не переживать. Он пояснил, что долларовые счета граждан останутся нетронутыми. Однако проблем для экспортеров и импортеров из-за отсутствия валюты он не исключил.