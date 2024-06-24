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ЕС ввел санкции против "Уральских авиалиний" и холдинга "Новапорт"

Европейский союз включил в санкционный список авиакомпанию "Уральские авиалинии" и аэропортовый холдинг "Новапорт". Об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

ЕС ввел санкции против «Уральских авиалиний»
© РИА Новости

"Уральские авиалинии" включены в санкционный список на основании того, что компания "обеспечивает логистическую поддержку" российских войск, в том числе "перевозкой личного состава в направлении зоны боевых действий во время мобилизации". Более того, в документе отмечается, что авиакомпания внедрила специальные условия для продажи билетов в интересах Минобороны.

Что касается "Новапорта", то он включен в список, поскольку аэропорты холдинга используются российской военной авиацией, утверждается в журнале ЕС, а также из-за обслуживания рейса Псков-Симферополь.

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Уральские авиалинии
ЕС